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Палестина может потерять экономическую помощь от Израиля

Киев • УНН

 • 23859 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Если сектор Газа продолжит запускать ракеты в сторону Израиля, то предоставление экономической помощи палестинским территориям остановится. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, пишет газета Jerusalem Post, передает УНН.

Палестина может потерять экономическую помощь от Израиля

Детали

При этом министр отметил, что такое решение может принять именно Минобороны Израиля.

В то же время Ганц уточнил, что Израиль не стремится к эскалации на Западном берегу Иордана, где тысячи палестинцев вступили в столкновения с военными израильской армии, но готов противостоять любым угрозам. Кроме того, добавил он, операции против ХАМАС пока будут продолжаться.

"Наряду с боевыми действиями в Газе мы наблюдаем эскалацию в других районах, включая Иудею и Самарию (историческое название Западного берега реки Иордан, которое использует Израиль - ред.). Израиль не заинтересован в эскалации, но готов к любому сценарию. Если терроризм поднимет голову - мы ее опустим", - сообщил Ганц.

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Дополнение

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они начались после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувших из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

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