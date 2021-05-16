Палестина может потерять экономическую помощь от Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Если сектор Газа продолжит запускать ракеты в сторону Израиля, то предоставление экономической помощи палестинским территориям остановится. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Бени Ганц, пишет газета Jerusalem Post, передает УНН.
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При этом министр отметил, что такое решение может принять именно Минобороны Израиля.
В то же время Ганц уточнил, что Израиль не стремится к эскалации на Западном берегу Иордана, где тысячи палестинцев вступили в столкновения с военными израильской армии, но готов противостоять любым угрозам. Кроме того, добавил он, операции против ХАМАС пока будут продолжаться.
"Наряду с боевыми действиями в Газе мы наблюдаем эскалацию в других районах, включая Иудею и Самарию (историческое название Западного берега реки Иордан, которое использует Израиль - ред.). Израиль не заинтересован в эскалации, но готов к любому сценарию. Если терроризм поднимет голову - мы ее опустим", - сообщил Ганц.
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Дополнение
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они начались после беспорядков в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувших из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.