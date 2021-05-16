Палестина може втратити економічну допомогу від Ізраїлю

Деталі

При цьому міністр зазначив, що таке рішення може прийняти саме Міноборони Ізраїлю.

У той же час Ганц уточнив, що Ізраїль не прагне до ескалації на Західному березі Йордану, де тисячі палестинців вступили в зіткнення з військовими ізраїльської армії, але готовий протистояти будь-яким загрозам. Крім того, додав він, операції проти ХАМАС поки триватимуть.

"Поряд з бойовими діями в Газі ми спостерігаємо ескалацію в інших районах, включаючи Юдею та Самарію (історична назва Західного берега річки Йордан, яку використовує Ізраїль - ред.). Ізраїль не зацікавлений в ескалації, але готовий до будь-якого сценарію. Якщо тероризм підніме голову - ми її опустимо", - повідомив Ганц.

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Доповнення

Взаємні ракетні обстріли з боку палестинських радикальних угруповань в секторі Газа і ізраїльської армії тривають з 10 травня. Вони почалися після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в проживаючих там арабських сімей.