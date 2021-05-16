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The Guardian

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Палестина може втратити економічну допомогу від Ізраїлю

Київ • УНН

 • 23859 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Якщо сектор Газа продовжить запускати ракети в бік Ізраїлю, то надання економічної допомоги палестинським територіям припиниться. Про це заявив глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц, пише газета Jerusalem Post, передає УНН.

Палестина може втратити економічну допомогу від Ізраїлю

Деталі

При цьому міністр зазначив, що таке рішення може прийняти саме Міноборони Ізраїлю.

У той же час Ганц уточнив, що Ізраїль не прагне до ескалації на Західному березі Йордану, де тисячі палестинців вступили в зіткнення з військовими ізраїльської армії, але готовий протистояти будь-яким загрозам. Крім того, додав він, операції проти ХАМАС поки триватимуть.

"Поряд з бойовими діями в Газі ми спостерігаємо ескалацію в інших районах, включаючи Юдею та Самарію (історична назва Західного берега річки Йордан, яку використовує Ізраїль - ред.). Ізраїль не зацікавлений в ескалації, але готовий до будь-якого сценарію. Якщо тероризм підніме голову - ми її опустимо", - повідомив Ганц.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова МЗС Ірану скасував візит до Австрії через піднятий прапор Ізраїлю

Доповнення

Взаємні ракетні обстріли з боку палестинських радикальних угруповань в секторі Газа і ізраїльської армії тривають з 10 травня. Вони почалися після заворушень у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в проживаючих там арабських сімей.

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