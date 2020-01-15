Палата представителей будет голосовать 15 января за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112246 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115909 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114371 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128993 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105689 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108229 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108259 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131905 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130675 просмотра

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Палата представителей будет голосовать 15 января за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Палата представителей будет голосовать 15 января за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Киев  •  УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Контролируемая демократами Палата представителей планирует 15 января провести голосование о том, передавать в Сенат статьи об импичменте президента Дональда Трампа, которые могут инициировать третий подобный процесс в истории США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Американский народ заслуживает правды, а Конституция требует суда", - заявила 14 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл, в свою очередь, заявил, что судебное разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа может начаться 21 января.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 демократу Джо Байдену.

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18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют злоупотребления властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должно рассмотреть Сенат. Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост. В Белом доме заявили про убежденность Трампа в том, что Сенат его оправдает.

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