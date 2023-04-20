Пакистан заключил соглашение с москвой об импорте российской нефти

Детали

Первый груз должен причалить к порту Карачи в мае этого года. Если транзакция пройдет без осложнений, объем импорта планируют установить на уровне 100 000 баррелей в день. Договор предусматривает поставку сырой нефти, а не очищенного топлива. Российское сырье сначала будет перерабатывать Pakistan's Refinery Limited (PRL), а после пробного запуска привлекут Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие заводы.

Цитата

«Наши заказы есть, мы уже их разместили» - заявил Reuters Мусадик Малик, при этом финансовую сторону сделки обнародовать отказался.

Напомним

В январе 2023 года Министр энергетики России Николай Шульгинов возглавил делегацию в Исламабаде для проведения переговоров по сделке, после чего анонсировал начало экспорта нефти в Пакистан после марта.

Сниженная цена на нефть будет способствовать выведению Пакистана из кризиса платежного баланса и пополнению валютных резервов страны. россии продажа нефти помогает перенаправить объемы с западных рынков, где ее ресурсы были запрещены после конфликта в Украине.

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Западные страны установили максимальную цену в 60 долларов за баррель для покупателей российской нефти, однако, согласно трейдерам и подсчетам Reuters, Индия и Китай платят цены выше этого верхнего уровня.