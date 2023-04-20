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Пакистан уклав угоду з москвою про імпорт російської нафти

Пакистан уклав угоду з москвою про імпорт російської нафти

Київ • УНН

 • 580468 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Пакистан купуватиме російську нафту за зниженою ціною. Про це повідомив міністр енергетики Пакистану Мусадік Малік виданню Reuters, пише УНН.

Деталі

Перший вантаж має причалити до порту Карачі у травні цього року. Якщо транзакція пройде без ускладнень, обсяг імпорту планують встановити в об’ємі 100 000 барелів на день. Договір передбачає постачання сирої нафти, а не очищеного палива. Російську сировину спочатку перероблятиме Pakistan's Refinery Limited (PRL), а після пробного запуску залучать Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) та інші заводи.

Цитата

«Наші замовлення є, ми вже їх розмістили» - заявив Reuters Мусадік Малік , при цьому фінансову сторону угоди оприлюднювати відмовився.

Нагадаємо

У січні 2023 року Міністр енергетики росії Микола Шульгінов очолив делегацію в Ісламабаді для проведення перемовин щодо угоди, після чого анонсував початок експорту нафти до Пакистану після березня.

Знижена ціна на нафту сприятиме виведенню Пакистану із кризи платіжного балансу та поповненню валютних резервів країни. росії продаж нафти допомагає переспрямувати обсяги із західних ринків, де її ресурси були заборонені після конфлікту в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міненерго рф прогнозує зниження в росії видобутку нафти і газу в 2023 році 

Західні країни встановили максимальну ціну в 60 доларів за барель для покупців російської нафти, однак, згідно з трейдерами та підрахунками Reuters, Індія та Китай сплачують ціни вище цього верхнього рівня.

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