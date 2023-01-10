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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Пакистан пришлет в Украину 159 контейнеров с боеприпасами - Economic Times

Киев • УНН

 • 497416 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В этом месяце Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщает Economic Times, пишет УНН.

Пакистан пришлет в Украину 159 контейнеров с боеприпасами - Economic Times

Детали

Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует отправить 159 контейнеров боеприпасов, предназначенных для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше во второй половине января.

Контейнеры будут содержать 155 мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсулы M82 и взрыватели PDM. Страна рассчитывает получить от Украины помощь в модернизации вертолетов Ми-17 и ремонте танков T-80УД.

Ранее Пакистан играл решающую роль в передаче оружия от имени Великобритании Украине. Оборонные фирмы, расположенные в некоторых граничащих с Украиной восточноевропейских государствах, также стали воротами для передачи военной техники Пакистану.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министершей национальной обороны Канады Анитой Ананд. Речь шла о "хороших новостях", а точнее дополнительном пакете помощи.

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