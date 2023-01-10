Пакистан пришлет в Украину 159 контейнеров с боеприпасами - Economic Times

Детали

Пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует отправить 159 контейнеров боеприпасов, предназначенных для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше во второй половине января.

Контейнеры будут содержать 155 мм снаряды, метательные заряды M4A2, капсулы M82 и взрыватели PDM. Страна рассчитывает получить от Украины помощь в модернизации вертолетов Ми-17 и ремонте танков T-80УД.

Ранее Пакистан играл решающую роль в передаче оружия от имени Великобритании Украине. Оборонные фирмы, расположенные в некоторых граничащих с Украиной восточноевропейских государствах, также стали воротами для передачи военной техники Пакистану.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министершей национальной обороны Канады Анитой Ананд. Речь шла о "хороших новостях", а точнее дополнительном пакете помощи.