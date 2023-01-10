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Пакистан надішле Україні 159 контейнерів з боєприпасами — Economic Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Цього місяця Пакистан планує відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами. Про це повідомляє Economic Times, пише УНН.

Пакистан надішле Україні 159 контейнерів з боєприпасами — Economic Times

Деталі

Пакистанська судноплавна та брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів боєприпасів, призначених для України, з порту Карачі до порту Гданськ у Польщі у другій половині січня.

Контейнери міститимуть 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, капсулі M82 та підривники PDM. Країна натомість розраховує отримати від України допомогу в модернізації гелікоптерів Мі-17 та ремонті танків T-80УД.

Раніше Пакистан відігравав вирішальну роль у передачі зброї від імені Великобританії Україні. Оборонні фірми, розташовані в деяких східноєвропейських державах, що межують з Україною, також стали воротами для передачі військової техніки Пакистану.

Додамо

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Йшлося про "гарні новини", а точніше додатковий пакет безпекової допомоги.

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