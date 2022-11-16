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Падение ракет в Польше: Воздушные силы ВСУ будут способствовать расследованию

Падение ракет в Польше: Воздушные силы ВСУ будут способствовать расследованию

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Воздушные силы ВСУ готовы максимально способствовать расследованию падения ракет на территории Польши 15 ноября. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Идет соответствующее расследование. Воздушные силы будут способствовать максимально, будут и специалисты привлечены, если нужно, и предоставим определенные материалы", – сказал Игнат.

Он отметил, что на месте инцидента работают соответствующие комиссии, которые будут идентифицировать и определять тип ракеты.

Добавим

Юрий Игнат напомнил о ситуации с российскими ракетами на территории Молдовы.

"Российские ракеты, которые атаковали Украину, летели через воздушное пространство суверенной республики Молдова и были сбиты нашей ПВО. Перелетев украинскую границу с Молдовой, они упали на молдавской территории", – сказал он.

Напомним

15 ноября корреспондент Radio ZET Мариуш Гершевский сообщил, что две ракеты упали в польской деревне Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной – погибли два человека.

В СНБО заявили, что Украина выступает за совместное изучение инцидента с падением ракет в Польше и готова передать доказательства российского следа.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что нет никаких признаков того, что это была преднамеренная атака. По его словам, "много указывает на то, что это была ракета ПВО".

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