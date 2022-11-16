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Падіння ракет у Польщі: Повітряні сили ЗСУ сприятимуть розслідуванню

Падіння ракет у Польщі: Повітряні сили ЗСУ сприятимуть розслідуванню

Київ • УНН

 • 259812 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Повітряні сили ЗСУ готові максимально сприяти розслідуванню падіння ракет на території Польщі 15 листопада. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Йде відповідне розслідування. Повітряні сили сприятимуть максимально, будуть і фахівці залучені, якщо потрібно, і надамо певні матеріали", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що на місці інциденту працюють відповідні комісії, які ідентифікуватимуть та визначатимуть тип ракети.

Додамо

Юрій Ігнат нагадав про ситуацію з російськими ракетами на території Молдови.

"Російські ракети, що атакували Україну, летіли через повітряний простір суверенної республіки Молдова і були збиті нашою ППО. Перелетівши український кордон із Молдовою, вони впали на молдовській території", – сказав він.

Нагадаємо

15 листопада кореспондент Radio ZET Маріуш Гершевський повідомив, що дві ракети впали у польському селі Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною – загинуло двоє людей.

У РНБО заявили, що Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракет у Польщі і готова передати наявні докази російського сліду.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що немає жодних ознак того, що це була навмисна атака. За його словами, "багато вказує на те, що це була ракета ППО".

Українські Національні Новини

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