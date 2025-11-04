ukenru
Падение зарплат и текучесть кадров усугубляют кризис российской медицины

Киев • УНН

 216 просмотра

В России фиксируют рост дефицита врачей первичного звена, скорой помощи и среднего медперсонала. Профсоюзы отмечают массовые переработки и низкие зарплаты, что приводит к высокой текучести кадров.

Падение зарплат и текучесть кадров усугубляют кризис российской медицины

В России растет дефицит врачей первичного звена, сотрудников скорой помощи и среднего медперсонала. Профсоюзы фиксируют массовые переработки и низкие зарплаты. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что количество врачей в подчинении Минздрава сократилось с более чем 600 тыс. в 2000 году до 549 тыс. в 2023 году. Лишь 63 % из них непосредственно работают с пациентами.

У среднего медперсонала – аналогичная динамика: в 2024 году в государственных и муниципальных учреждениях насчитывалось 1,18 млн работников, что на 16 % меньше, чем в 2000 году. Реальные доходы за последнее десятилетие не выросли, а в 40 регионах – даже снизились. Это приводит к высокой текучести кадров как в государственном, так и в частном секторах

- сообщает разведка.

По данным СВРУ, более двух третей врачей работает более чем на одну ставку. Участковый терапевт обслуживает в среднем 2,8 тыс. пациентов при норме 1,7 тыс. – на 65 % больше установленной нагрузки. В скорой помощи один врач приходится на 16 тыс. человек вместо нормативных 9,5 тыс. Особенно острая нехватка кадров наблюдается в первичном звене, а также в стоматологии, урологии и гастроэнтерологии.

Около 80 % бригад скорой – фельдшерские, способные оказывать лишь первую помощь, тогда как врачебных команд не хватает. От стандарта "одна бригада на 10 тыс. населения и 20-минутная доступность" система фактически отказалась.

Напомним

Россия испытывает значительный дефицит врачей и педагогов, но власти вместо развития квалифицированных кадров делают ставку на дешевую рабочую силу. Страна увеличивает квоту на трудовых мигрантов и упрощает требования к медицинскому персоналу, позволяя фельдшерам выполнять функции врачей.

Вита Зеленецкая

