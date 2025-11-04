ukenru
3 листопада, 17:51 • 13193 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 36741 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 27449 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 29356 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 26547 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 34693 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17324 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15304 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29362 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33887 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Падіння зарплат і плинність кадрів поглиблюють кризу російської медицини

Київ • УНН

 • 268 перегляди

У росії фіксують зростання дефіциту лікарів первинної ланки, швидкої допомоги та середнього медперсоналу. Профспілки відзначають масові переробки та низькі зарплати, що призводить до високої плинності кадрів.

Падіння зарплат і плинність кадрів поглиблюють кризу російської медицини

У росії зростає дефіцит лікарів первинної ланки, співробітників швидкої допомоги та середнього медперсоналу. Профспілки фіксують масові переробітки і низькі зарплати. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кількість лікарів у підпорядкуванні Мінздрава скоротилася з понад 600 тис. у 2000-му до 549 тис. у 2023-му. Лише 63 % із них безпосередньо працюють із пацієнтами.

У середнього медперсоналу – аналогічна динаміка: у 2024 році в державних і муніципальних закладах нараховувалося 1,18 млн працівників, що на 16 % менше, ніж у 2000-му. Реальні доходи за останнє десятиліття не зросли, а в 40 регіонах – навіть знизилися. Це призводить до високої плинності кадрів як у державному, так і в приватному секторах

- повідомляє розвідка.

За даними СЗРУ, понад дві третини лікарів працює більше ніж на одну ставку. Дільничний терапевт обслуговує в середньому 2,8 тис. пацієнтів при нормі 1,7 тис. – на 65 % більше від установленого навантаження. У швидкій допомозі один лікар припадає на 16 тис. осіб замість нормативних 9,5 тис. Особливо гостра нестача кадрів спостерігається в первинній ланці, а також у стоматології, урології та гастроентерології.

Близько 80 % бригад швидкої – фельдшерські, здатні надавати лише першу допомогу, тоді як лікарських команд бракує. Від стандарту "одна бригада на 10 тис. населення і 20-хвилинна доступність" система фактично відмовилася.

Нагадаємо

росія відчуває значний дефіцит лікарів та педагогів, але влада замість розвитку кваліфікованих кадрів робить ставку на дешеву робочу силу. Країна збільшує квоту на трудових мігрантів та спрощує вимоги до медичного персоналу, дозволяючи фельдшерам виконувати функції лікарів.

На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС03.11.25, 23:01 • 1484 перегляди

Віта Зеленецька

Здоров'яНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України