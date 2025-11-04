У росії зростає дефіцит лікарів первинної ланки, співробітників швидкої допомоги та середнього медперсоналу. Профспілки фіксують масові переробітки і низькі зарплати. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кількість лікарів у підпорядкуванні Мінздрава скоротилася з понад 600 тис. у 2000-му до 549 тис. у 2023-му. Лише 63 % із них безпосередньо працюють із пацієнтами.

У середнього медперсоналу – аналогічна динаміка: у 2024 році в державних і муніципальних закладах нараховувалося 1,18 млн працівників, що на 16 % менше, ніж у 2000-му. Реальні доходи за останнє десятиліття не зросли, а в 40 регіонах – навіть знизилися. Це призводить до високої плинності кадрів як у державному, так і в приватному секторах - повідомляє розвідка.

За даними СЗРУ, понад дві третини лікарів працює більше ніж на одну ставку. Дільничний терапевт обслуговує в середньому 2,8 тис. пацієнтів при нормі 1,7 тис. – на 65 % більше від установленого навантаження. У швидкій допомозі один лікар припадає на 16 тис. осіб замість нормативних 9,5 тис. Особливо гостра нестача кадрів спостерігається в первинній ланці, а також у стоматології, урології та гастроентерології.

Близько 80 % бригад швидкої – фельдшерські, здатні надавати лише першу допомогу, тоді як лікарських команд бракує. Від стандарту "одна бригада на 10 тис. населення і 20-хвилинна доступність" система фактично відмовилася.

Нагадаємо

росія відчуває значний дефіцит лікарів та педагогів, але влада замість розвитку кваліфікованих кадрів робить ставку на дешеву робочу силу. Країна збільшує квоту на трудових мігрантів та спрощує вимоги до медичного персоналу, дозволяючи фельдшерам виконувати функції лікарів.

На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС