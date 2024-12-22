Падение обломков российских БПЛА на Сумщине: загорелось офисное помещение, повреждены дома
Киев • УНН
На Сумщине из-за атаки российских БПЛА загорелось офисное помещение и повреждены 4 частных дома. Силы ПВО сбили 12 дронов типа «Шахед» над регионом, а с начала года - 744 беспилотника.
российские войска ударили по населенным пунктам Сумской области беспилотниками. В результате атаки возник пожар в офисном помещении, получили повреждения и жилые дома. За ночь и утро воскресенья силы противовоздушной обороны сбили 12 «шахедов» над регионом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОГА.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Миропольская, Роменская, Дубовязовская громады.
- Дубовязовская громада: в результате падения обломков БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв) произошло возгорание офисного помещения.
- Роменская громада: в результате падения обломков БпЛА типа «Герань-2» (2 взрыва) повреждены 4 частных дома и нежилое помещение.
- Миропольская громада: враг ударил из РСЗО (20 взрывов).
Сегодня, 22 декабря в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 12 вражеских БпЛА типа «Шахед».
Отмечается, что с начала года наши зенитчики уничтожили 744 российских беспилотников над регионом.
На Киевщине обломки «шахеда» упали на многоэтажку, поднялся пожар21 дек. 2024, 23:32 • 43521 просмотр