Падение акций искусственного интеллекта вызвало худший день на Уолл-стрит с апреля
В четверг американский фондовый рынок резко упал из-за массовых распродаж акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Индекс S&P 500 снизился на 1,7%, а Nasdaq упал на 2,6%.
Американский фондовый рынок резко упал в четверг из-за массовых распродаж акций компаний, связанных с искусственным интеллектом, и сомнений инвесторов относительно дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Индекс S&P 500 снизился на 1,7%, а Nasdaq упал на 2,6%, переживая один из худших дней с весеннего спада. Dow Jones потерял 672 пункта, или 1,4%.
Наибольшее падение зафиксировано у Nvidia – акции компании упали на 4,9%, потянув за собой и других гигантов отрасли: Super Micro Computer потеряла 8,2%, Palantir Technologies – 7%, Broadcom – 5,6%. Инвесторы опасаются, что "AI-гиганты" могут быть переоценены после сверхбыстрого роста, который некоторые аналитики уже сравнивают с "дотком-пузырем" 2000 года.
Тем временем слабые ожидания относительно снижения ставок в декабре дополнительно давят на рынок. Участники торгов напоминают, что более дешевые кредиты обычно стимулируют экономику и повышают стоимость активов, однако их отсутствие может спровоцировать новую волну коррекции на биржах.
