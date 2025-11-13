$42.040.02
Падіння акцій штучного інтелекту спричинило найгірший день на Уолл-стріт із квітня

Київ • УНН

 • 832 перегляди

У четвер американський фондовий ринок різко впав через масові розпродажі акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Індекс S&P 500 знизився на 1,7%, а Nasdaq упав на 2,6%.

Падіння акцій штучного інтелекту спричинило найгірший день на Уолл-стріт із квітня

Американський фондовий ринок різко впав у четвер через масові розпродажі акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, та сумніви інвесторів щодо подальшого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Індекс S&P 500 знизився на 1,7%, а Nasdaq упав на 2,6%, переживаючи один із найгірших днів від весняного спаду. Dow Jones втратив 672 пункти, або 1,4%.

На Уолл-стріт знову обвал: технологічні акції тиснуть індекси до двотижневих мінімумів – Reuters06.11.25, 19:56 • 3526 переглядiв

Найбільше падіння зафіксовано у Nvidia – акції компанії впали на 4,9%, потягнувши за собою й інших гігантів галузі: Super Micro Computer втратила 8,2%, Palantir Technologies – 7%, Broadcom – 5,6%. Інвестори побоюються, що "AI-гіганти" можуть бути переоціненими після надшвидкого зростання, яке деякі аналітики вже порівнюють із "дотком-бульбашкою" 2000 року.

Тим часом слабкі очікування щодо зниження ставок у грудні додатково тиснуть на ринок. Учасники торгів нагадують, що дешевші кредити зазвичай стимулюють економіку та підвищують вартість активів, однак їхня відсутність може спровокувати нову хвилю корекції на біржах.

Індекси Уолл-стріт оновили рекорди на тлі торговельних переговорів США–Китай і очікуваного зниження ставки ФРС27.10.25, 18:58 • 16083 перегляди

Степан Гафтко

