П.Жебривский проинформировал посла Германии о ситуации в Донецкой области

“С Послом Германии в Украине господином Эрнстом Райхелем обсудили сегодня в Мариуполе политическую и безопасность в области. Подробно рассказал господину Послу о ситуации как на свободной, так и на временно оккупированной территории Донбасса. В частности о гуманитарной проблематике в населенных пунктах на линии разграничения”, — написал П.Жебривский.

Во время встречи с послом П.Жебривский отметил, что “достижение мира невозможно без восстановления полного контроля над всей участком российско-украинской границы”.

“Пока на оккупированной части Украины орудуют банды вооруженных наемников, пока они беспрепятственно бродят через границу и пока Россия поставляет туда боевиков, оружие и амуницию, о свободном волеизъявлении там говорить бесперспективно”, — отметил председатель Донецкой военно-гражданской администрации.

Как сообщал УНН 2 мая Донецкая фильтровальная станция снова осталась обесточенной.