П.Жебрівський поінформував посла Німеччини про ситуацію на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про ситуацію у Донецькій області та про гуманітарну проблематику в населених пунктах на лінії розмежування. Про це П.Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Із Послом Німеччини в Україні паном Ернстом Райхелем обговорили сьогодні в Маріуполі політичну та безпекову ситуацію в області. Детально розповів панові Послу про ситуацію як на вільній, так і на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема про гуманітарну проблематику в населених пунктах на лінії розмежування”, — написав П.Жебрівський.
Під час зустрічі з послом П.Жебрівський наголосив на тому, що “досягнення миру неможливе без відновлення повного контролю над усією ділянкою українсько-російського кордону”.
“Поки на окупованій частині України орудують банди озброєних найманців, поки вони безперешкодно тиняються через кордон і поки Росія постачає туди бойовиків, зброю та амуніцію, про вільне волевиявлення там говорити безперспективно”, — зазначив голова Донецької військово-цивільної адміністрації.
Як повідомляв УНН, 2 травня Донецька фільтрувальна станція знову залишилась знеструмленою.