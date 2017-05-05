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П.Жебрівський поінформував посла Німеччини про ситуацію на Донеччині

Київ • УНН

 • 9881 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про ситуацію у Донецькій області та про гуманітарну проблематику в населених пунктах на лінії розмежування. Про це П.Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

П.Жебрівський поінформував посла Німеччини про ситуацію на Донеччині

“Із Послом Німеччини в Україні паном Ернстом Райхелем обговорили сьогодні в Маріуполі політичну та безпекову ситуацію в області. Детально розповів панові Послу про ситуацію як на вільній, так і на тимчасово окупованій території Донеччини. Зокрема про гуманітарну проблематику в населених пунктах на лінії розмежування”, — написав П.Жебрівський.

Під час зустрічі з послом П.Жебрівський наголосив на тому, що “досягнення миру неможливе без відновлення повного контролю над усією ділянкою українсько-російського кордону”.

“Поки на окупованій частині України орудують банди озброєних найманців, поки вони безперешкодно тиняються через кордон і поки Росія постачає туди бойовиків, зброю та амуніцію, про вільне волевиявлення там говорити безперспективно”, — зазначив голова Донецької військово-цивільної адміністрації.

Як повідомляв УНН, 2 травня Донецька фільтрувальна станція знову залишилась знеструмленою.

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