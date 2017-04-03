П.Жебривский: в Донецкой области повреждено почти 11 000 объектов инфраструктуры

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56870 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106280 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163566 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120091 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118771 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113767 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105099 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107274 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155851 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Жебривский: в Донецкой области повреждено почти 11 000 объектов инфраструктуры

П.Жебривский: в Донецкой области повреждено почти 11 000 объектов инфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 10186 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Донецкой области на территории, которую контролируют украинские власти, в результате боевых действий повреждено почти 11 000 объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

“За почти три года войны, только на территории Донецкой области, которую контролируют украинские власти, разной степени повреждений от российских обстрелов получили 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 садов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Также П.Жебривский отметил, что сегодня состоялась встреча с Ингрид Макдональд, директором Руководящей группы экспертов по внедрению программы преобразований в Украине, представителями Детского фонда ООН и Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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