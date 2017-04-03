П.Жебривский: в Донецкой области повреждено почти 11 000 объектов инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Донецкой области на территории, которую контролируют украинские власти, в результате боевых действий повреждено почти 11 000 объектов гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
“За почти три года войны, только на территории Донецкой области, которую контролируют украинские власти, разной степени повреждений от российских обстрелов получили 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 садов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн”, — говорится в сообщении.
Также П.Жебривский отметил, что сегодня состоялась встреча с Ингрид Макдональд, директором Руководящей группы экспертов по внедрению программы преобразований в Украине, представителями Детского фонда ООН и Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.