П.Жебривский: в Донецкой области повреждено почти 11 000 объектов инфраструктуры

“За почти три года войны, только на территории Донецкой области, которую контролируют украинские власти, разной степени повреждений от российских обстрелов получили 10 682 жилых дома, 111 школ, 79 садов и 50 медицинских учреждений. На их восстановление и ремонт потребуется около 3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Также П.Жебривский отметил, что сегодня состоялась встреча с Ингрид Макдональд, директором Руководящей группы экспертов по внедрению программы преобразований в Украине, представителями Детского фонда ООН и Офиса Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.