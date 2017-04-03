П.Жебрівський: на Донеччині пошкоджено майже 11 тисяч об'єктів інфраструктури

“За майже три роки війни, лише на території Донеччини, яку контролює українська влада, різного ступеня пошкоджень від російських обстрілів зазнали 10 682 житлових будинки, 111 шкіл, 79 садочків та 50 медичних закладів. На їхню відбудову та ремонт потрібно близько 3 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

Також П.Жебрівський зазначив, що сьогодні відбулася зустріч із Інгрід Макдональд, директором Керівної групи експертів з впровадження програми перетворень в Україні, представниками Дитячого фонду ООН та Офісу Управління ООН з координації гуманітарних справ.