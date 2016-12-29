П.Розенко: в Правительстве создана межведомственная рабочая группа по обеспечению повышения минимальной зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Кабинете Министров Украины создана межведомственная рабочая группа по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда и соблюдению норм законодательства в части минимальной заработной платы. Об этом во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 г. заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.
"Мы переводим нашу деятельность по обеспечению повышения размера минимальной заработной платы в еженедельный режим. Буквально сегодня мной утверждена постоянно действующая межведомственная комиссия, которая будет регулярно рассматривать проблемы, связанные с реализацией этого вопроса и в состав этой комиссии включены представители центральных органов исполнительной власти, профсоюзов и работодателей", - сказал он.
В состав межведомственной рабочей группы под председательством Вице-премьер-министра Украины Павла Розенко вошли Министр социальной политики, первый заместитель Министра экономического развития и торговли, первый заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель Министра образования и науки, первый заместитель Министра культуры, заместитель Министра финансов - руководитель аппарата, заместитель Министра здравоохранения, глава ГФС, глава Государственной службы по вопросам труда, глава Государственной аудиторской службы, глава Правления Пенсионного фонда Украины, представители организаций профсоюзов и работодателей и тому подобное.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратился к руководству областных, районных администраций, а также к профильным управлениям держать на контроле повышение зарплат в январе.