П.Розенко доручив главам ОДА і РДА взяти під контроль підвищення мінімальної зарплати із січня

“Я звертаюсь до глав обласних, районних держадміністрацій, начальників профільних управлінь освіти і охорони здоров’я, соцзахисту, культури, тощо. Ви повинні особливо в перший місяць володіти детально інформацією в розрізі кожного навчального закладу, кожного закладу охорони здоров’я, культури, кожної бюджетної установи стосовно виконання завдань по підвищенню мінімальної зарплати і розміру оплати праці працівникам бюджетної сфери в цілому. Адже перед нами стоїть завдання підвищення мінімального розміру зарплати”, — сказав він.

Нагадаємо, 26 грудня Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення мінімалки до 3,2 тис. грн.