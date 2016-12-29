П.Розенко доручив главам ОДА і РДА взяти під контроль підвищення мінімальної зарплати із січня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко звернувся до очільників обласних, районних адміністрацій, а також профільних управлінь, тримати на контролі підвищення зарплат в січні. Про це він сказав під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року, передає кореспондент УНН.
“Я звертаюсь до глав обласних, районних держадміністрацій, начальників профільних управлінь освіти і охорони здоров’я, соцзахисту, культури, тощо. Ви повинні особливо в перший місяць володіти детально інформацією в розрізі кожного навчального закладу, кожного закладу охорони здоров’я, культури, кожної бюджетної установи стосовно виконання завдань по підвищенню мінімальної зарплати і розміру оплати праці працівникам бюджетної сфери в цілому. Адже перед нами стоїть завдання підвищення мінімального розміру зарплати”, — сказав він.
Нагадаємо, 26 грудня Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення мінімалки до 3,2 тис. грн.