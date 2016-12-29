П.Розенко поручил главам ОГА и РГА взять под контроль повышение минимальной зарплаты с января
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко обратился к руководству областных, районных администраций, а также профильных управлений, держать на контроле повышение зарплат в январе. Об этом он сказал во время селекторного совещания по повышению уровня минимальной зарплаты с 1 января 2017 года, передает корреспондент УНН.
"Я обращаюсь к главам областных, районных госадминистраций, начальников профильных управлений образования и здравоохранения, соцзащиты, культуры и тому подобное. Вы должны особенно в первый месяц владеть подробной информацией в разрезе каждого учебного заведения, каждого учреждения здравоохранения, культуры, каждого бюджетного учреждения по выполнению задач по повышению минимальной зарплаты и размера оплаты труда работникам бюджетной сферы в целом. Ведь перед нами стоит задача повышения минимального размера зарплаты ", - сказал он.
Напомним, 26 декабря Президент Петр Порошенко подписал закон о повышении минималки до 3,2 тыс. грн.