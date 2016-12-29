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П.Розенко: в Уряді створено міжвідомчу робочу групу із забезпечення підвищення мінімальної зарплати

П.Розенко: в Уряді створено міжвідомчу робочу групу із забезпечення підвищення мінімальної зарплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Кабінеті Міністрів України створена міжвідомча робоча група із забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. Про це під час селекторної наради щодо підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра.

"Ми переводимо нашу діяльність щодо забезпечення підвищення розміру мінімальної заробітної плати у щотижневий режим. Буквально сьогодні мною затверджена постійно діюча міжвідомча комісія, яка буде регулярно розглядати проблеми пов’язані з реалізацією цього питання і до складу цієї комісії включені представники центральних органів виконавчої влади, профспілок та роботодавців", - сказав він.

До складу міжвідомчої робочої групи під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка увійшли Міністр соціальної політики, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, перший заступник Міністра освіти і науки, перший заступник Міністра культури, заступник Міністра фінансів – керівник апарату, заступник Міністра охорони здоров’я, голова ДФС, голова Державної служби з питань праці, голова Державної аудиторської служби, Голова Правління Пенсійного фонду України, представники організацій профспілок та роботодавців тощо.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко звернувся до очільників обласних, районних адміністрацій, а також профільних управлінь, тримати на контролі підвищення зарплат в січні.

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