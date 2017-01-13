П.Розенко: результаты реформ скажутся на уровне жизни украинцев в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году украинцы почувствуют результаты реформ, которые были запущены ранее и это даст больше поводов украинцам для оптимизма. Об этом он заявил в эфире "5 канала", передает УНН.
"На сегодняшний день более 7 млн украинских семей работают в системе субсидий, которые сегодня полностью защищены государством от негативных последствий, которые принесла нам высокая цена на газ. Я помню как полтора года назад, когда мы вводили систему субсидий сколько скепсиса и разговоров, что эта система не дееспособная и власть с ней не справится", - сказал П.Розенко.
Он отметил, что система работает сегодня и если кому-то еще нужна помощь, то, система субсидий не закрыта, она продолжает работать, пожалуйста, поэтому каждый украинец может обратиться за субсидиями.
"И такая совместная наша работа дает нам уверенность в том, что 2017 год даст больше поводов украинцам для оптимизма. И то, что Верховная Рада Украины в таком плановом режиме приняла госбюджет с повышенными социальными стандартами, с повышением в два раза минимальной зарплаты, с полным обеспечением армии, еще раз подчеркиваю тот факт, что ситуация в стране начнет меняться к лучшему и люди почувствуют в 2017 году, что проведенные реформы дают реальный результат из-за повышения уровня качества жизни граждан", - добавил он.
Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил 10 января, что вопрос осовременивания пенсий в Украине будет одним из первых проектов правительства к реализации в социальной сфере в 2017 году.