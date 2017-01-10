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П.Розенко: уряд намагатиметься осучаснити пенсії у 2017 році

П.Розенко: уряд намагатиметься осучаснити пенсії у 2017 році

Київ • УНН

 • 17138 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Питання осучаснення пенсій в Україні буде одним із перших проектів уряду до реалізації в соціальній сфері в 2017 році. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, пердає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

"Все суспільство, всі ми повинні зрозуміти, що пенсія – це похідна від заробітної плати. В країні, де мізерні заробітні плати, не може бути високих пенсій. Так само не може бути високих пенсій в країні, де 50% працюючих громадян або не сплачують ЄСВ, або сплачують його в неповному обсязі. І стан Пенсійного фонду – це відображення стану економіки", - сказав він.

"Безумовно, несправедливість у пенсійному забезпеченні на сьогодні є і ми цього не заперечуємо. Тому питання осучаснення пенсій буде одним із перших проектів уряду, який ми будемо намагатися реалізувати в соціальній сфері в 2017 році", - наголосив П.Розенко.

За його словами, для осучаснення пенсій додатково потрібно 30-40 млрд грн в залежності від механізму, який буде використаний. "Тому ми дуже розраховуємо на легалізацію, ми дуже розраховуємо на те, що підвищення мінімальної заробітної плати дасть додатковий ресурс Пенсійному фонду, який ми насамперед використаємо для того, щоб вирівняти ситуацію і відновити справедливість у пенсійному забезпеченні", - зазначив віце-прем’єр.

"Осучаснення пенсій записане в програмі діяльності уряду і я, як профільний Віце-прем’єр, зроблю все для того, щоб цей план був реалізований якнайшвидше", - підкреслив П.Розенко.

Нагадаємо, П.Розенко заявив, що уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і неповні ставки.

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