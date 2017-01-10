П.Розенко: правительство будет пытаться осовременить пенсии в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вопрос осовременивания пенсий в Украине будет одним из первых проектов правительства к реализации в социальной сфере в 2017 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пердае УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Все общество, все мы должны понять, что пенсия - это производная от заработной платы. В стране, где мизерные заработные платы, не может быть высоких пенсий. Так же не может быть высоких пенсий в стране, где 50% работающих граждан или не платят ЕСВ, или платят его в неполном объеме. И состояние Пенсионного фонда - это отражение состояния экономики", - сказал он.
"Безусловно, несправедливость в пенсионном обеспечении на сегодня есть и мы этого не отрицаем. Поэтому вопрос осовременивания пенсий будет одним из первых проектов правительства, которые мы будем стараться реализовать в социальной сфере в 2017 году", - отметил П.Розенко.
По его словам, для осовременивания пенсий дополнительно нужно 30-40 млрд грн в зависимости от механизма, который будет использован. "Поэтому мы очень рассчитываем на легализацию, мы очень рассчитываем на то, что повышение минимальной заработной платы даст дополнительный ресурс Пенсионному фонду, который мы прежде всего используем для того, чтобы выровнять ситуацию и восстановить справедливость в пенсионном обеспечении", - отметил вице-премьер.
"Осовременивание пенсий записано в программе деятельности правительства и я, как профильный вице-премьер, сделаю все для того, чтобы этот план был реализован как можно быстрее", - подчеркнул П.Розенко.
Напомним, П.Розенко заявил, что правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и неполные ставки.