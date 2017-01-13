П.Розенко: результати реформ позначаться на рівні життя українців у 2017 році

"На сьогоднішній день понад 7 млн українських родин працюють в системі субсидій, сьогодні повністю захищені державою від негативних наслідків, які принесла нам висока ціна на газ. Я пам’ятаю як півтора року тому, коли ми запроваджували систему субсидій скільки скепсису і розмов, що ця система не дієздатна і що влада з нею не справиться", - сказав П.Розенко.

Він зазначив, що система працює сьогодні і якщо комусь ще потрібна допомога, то, система субсидій не закрита, вона продовжує працювати, будь-ласка, тому кожен українець може звернутися за субсидіями.

"І така спільна наша робота дає нам впевненість в тому, що 2017 рік дасть більше приводів українцям для оптимізму. І те, що Верховна Рада Україна в такому плановому режимі схвалила держбюджет з підвищеними соціальними стандартами, з підвищенням в два рази мінімальної зарплати, з повним забезпеченням армії, ще раз підкреслюю той факт, що ситуація в країні почне змінюватися на краще і люди відчують в 2017 році, що проведені реформи дають реальний результат через підвищення рівня якості життя громадян", - додав він.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив 10 січня, що питання осучаснення пенсій в Україні буде одним із перших проектів уряду до реалізації в соціальній сфері в 2017 році.