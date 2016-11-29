П.Розенко прокомментировал открытие фасада "Театра на Подоле"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко прокомментировал открытие обновленного фасада "Театра на Подоле". Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.
"Основной аргумент сторонников этого одоробла на Андреевском: вы типа ничего не шарите в архитектуре и в современном искусстве. Но такие объекты строятся не для небольшой кучки "ценителей", а для шикой общественности, правда? Ну да, я не "шарю". Да, я не являюсь большим знатоком архитектуры и современных тенденций в ней. Но если не нравится оно мне, просто гадкое и неуклюжее. Хотя в профиль, хоть в анфас, то что я могу сделать?", - отметил П.Розенко.
Также он добавил, что к меценатам - никаких претензий.
"Театр городу нужен, даже очень. И то, что выделили средства - благодарность", - добавил вице-премьер.
Напомним, 29 ноября в столице состоялась презентация первой очереди благотворительного проекта реставрации фасада здания Киевского драматического театра на Подоле.
Возле здания собрался немногочисленный митинг. Активисты рассказали, что им не нравится внешний вид здания театра, которое выбивается из архитектуры Андреевского спуска.
В частности, во время снятия завесы со здания активисты кричали "Позор!".
Как сообщал УНН, киевляне предложили Киевсовету снести фасад "Театра на Подоле"