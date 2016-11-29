П.Розенко прокоментував відкриття фасаду "Театру на Подолі"

"Основний аргумент прихильників цього одоробла на Андріївському: ви типу нічого не шарите в архітектурі і в сучасному мистецтві. Але ж такі об'єкти будуються не для невеликої купки "поціновувачів", а для широкого загалу, правда ж? Ну так, я не "шарю". Так, я не є великим знавцем архітектури і сучасних тенденцій в ній. Але якщо не подобається воно мені, просто бридке і незграбне. Хоч в профіль, хоч в анфас то що я можу зробити?" - зазначив П.Розенко.

Також він додав, що до меценатів - жодних претензій.

"Театр місту потрібний, навіть дуже. І те що виділили кошти - подяка", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, 29 листопада у столиці відбулася презентація першої черги благодійного проекту реставрації фасаду будівлю Київського драматичного театру на Подолі.

Біля будівлі зібрався нечисельний мітинг. Активісти розповіли, що їм не подобається зовнішній вигляд будівлі театру, який вибивається з архітектури Андріївського узвозу.

Зокрема, під час зняття завіси з будівлі активісти кричали “Ганьба!”.

Як повідомляв УНН, кияни запропонували Київраді знести фасад "Театру на Подолі".