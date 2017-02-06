П.Порошенко уволил трех глав РГА в различных областях

Согласно распоряжению №26/2017-рп и №28/2017-рп, в соответствии с поданными заявлениями были уволены глава Саратской райгосадминистрации Одесской области Михаил Лев и глава Носовской райадминистрации Черниговской области Виктор Мищук.

Кроме того, согласно распоряжению №27/2017-рп, глава Липоводолинской районной государственной администрации Сумской области был уволен в соответствии с частью девятой статьи 118 Конституции Украины.

Как сообщал УНН, 3 февраля, Президент П.Порошенко уволил с должностей 10 глав РГА и назначил двух новых.