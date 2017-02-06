П.Порошенко звільнив трьох голів РДА у різних областях
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА Одеської, Чернігівської та Сумської областей, передає УНН з посилання на розпорядження, розміщені на сайті Президента.
Згідно з розпорядженням №26/2017-рп та №28/2017-рп, у відповідності з поданими заявами були звільнені голова Саратської райдержадміністрації Одеської області Михайло Лев та голова Носівської райадміністрації Чернігівської області Віктор Міщук.
Крім того, згідно з розпорядження №27/2017-рп, голова Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області був звільнений відповідно до частини дев’ятої статті 118 Конституції України.
Як повідомляв УНН, 3 лютого, Президент П.Порошенко звільнив з посад 10 голів РДА та призначив двох нових