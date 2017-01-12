П.Порошенко: власть не будет увеличивать налоговое давление на производителя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Власть не будет увеличивать налоговое давление на производителя. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Дальнейшее увеличение налогового давления на производителя мы осуществлять не планируем", - сказал П.Порошенко.
По его словам, в Украине будет введен оборот земель сельско-хозяйственного назначения.
"И должно быть выровнено налогообложение земель, находящихся в государственной собственности и налогообложение земель, находящихся в частной собственности", - отметил П.Порошенко.
Он также добавил, что работа над изменениями налогового законодательства по улучшению администрирования начнется с февраля вместе с международными партнерами и общественными организациями.