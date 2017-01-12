П.Порошенко: влада не збільшуватиме податковий тиск на виробника
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Влада не збільшуватиме податковий тиск на виробника. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
“Подальше збільшення податкового тиску на виробника ми здійснювати не плануємо”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, в Україні буде запроваджений обіг земель сільсько-господарського призначення.
“І має бути вирівняне оподаткування земель, які знаходяться в державній власності і оподаткування земель, які знаходяться у приватній власності”, — зазначив П.Порошенко.
Він також додав, що робота над змінами податкового законодавства щодо покращення адміністрування розпочнеться з лютого разом з міжнародними партнерами і громадськими організаціями.