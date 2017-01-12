П.Порошенко выступил в поддержку украинских производителей в строительстве дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Приоритет в тендерах на проведение строительства дорог должны иметь украинские производители. Об этом заявил Петр Порошенко на совещании в Одессе, передает корреспондент УНН.
"Нам надо, чтобы мы завершили проектные работы, завершили тендеры в кратчайшие сроки, причем, чтобы преимущество имели украинские производители, украинские компании, чтобы они имели возможность закупить заводы передвижные, чтобы они имели возможность технологического оборудования, которое бы использовало в полном объеме возможности украинских производителей и чтобы каждая копейка из 30 млрд грн была инвестирована, использована и дороги были построены", - сказал П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что взял ситуацию со строительством дорог на личный контроль.