П.Порошенко виступив на підтримку українських виробників у будівництві доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Пріоритет у тендерах на проведення будівництва доріг повинні мати українські виробники. Про це заявив Петро Порошенко на нараді в Одесі, передає кореспондент УНН.
"Нам треба, щоб ми завершили проектні роботи, завершили тендери в найкоротші терміни, причому забезпечити, щоб перевагу мали українські виробники, українські компанії, щоб вони мали можливість закупити заводи пересувні, щоб вони мали можливість технологічного обладнання, яке б використало в повному обсязі можливості українських виробників і щоб кожна копійка з 30 млрд грн була інвестована, використана і дороги були побудовані",- сказав П.Порошенко.
Президент підкреслив, що взяв ситуацію з будівництвом доріг на особистий контроль.