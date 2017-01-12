П.Порошенко виступив на підтримку українських виробників у будівництві доріг

"Нам треба, щоб ми завершили проектні роботи, завершили тендери в найкоротші терміни, причому забезпечити, щоб перевагу мали українські виробники, українські компанії, щоб вони мали можливість закупити заводи пересувні, щоб вони мали можливість технологічного обладнання, яке б використало в повному обсязі можливості українських виробників і щоб кожна копійка з 30 млрд грн була інвестована, використана і дороги були побудовані",- сказав П.Порошенко.

Президент підкреслив, що взяв ситуацію з будівництвом доріг на особистий контроль.