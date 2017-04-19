П.Порошенко: Украина - это инвестиция всего мира в общую безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украина является инвестицией в безопасность всех, в том числе России. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений, передает УНН.
"Украина является инвестицией в безопасность всех, включая Россию. Украина не может быть побежденной. Но успешной она может стать только при помощи своих союзников. А процветающая и стабильная Украина - это процветающий и стабильный регион", - сообщил Президент.
По его словам, Украина является бесценным активом в сфере ядерного нераспространения.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО.