П.Порошенко: Украина - это инвестиция всего мира в общую безопасность

"Украина является инвестицией в безопасность всех, включая Россию. Украина не может быть побежденной. Но успешной она может стать только при помощи своих союзников. А процветающая и стабильная Украина - это процветающий и стабильный регион", - сообщил Президент.

По его словам, Украина является бесценным активом в сфере ядерного нераспространения.

Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с британскими парламентариями сотрудничество по линии НАТО.