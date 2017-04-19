П.Порошенко: Україна - це інвестиція всього світу в загальну безпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Україна є інвестицією у безпеку всіх, в тому числі Росії. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Королівському інституті міжнародних відносин, передає УНН.
“Україна є інвестицією у безпеку всіх, включаючи Росію. Україна не може бути переможеною. Але успішною вона може стати лише за допомоги своїх союзників. А процвітаюча і стабільна Україна — це процвітаючий і стабільний регіон”, — повідомив Президент.
За його словами, Україна є безцінним активом у сфері ядерного нерозповсюдження.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з британськими парламентарями співпрацю по лінії НАТО.