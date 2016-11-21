П.Порошенко сегодня присоединится к празднованию Дня Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко сегодня примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Достоинства и Свободы в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"21 ноября в 11:00 Президент Петр Порошенко примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня Достоинства и Свободы", - говорится в сообщении.
Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецкий Арсенал".
Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы .
Как сообщал УНН, в День Достоинства и Свободы во всех регионах Украины пройдет около 380 массовых мероприятий .