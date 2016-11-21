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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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П.Порошенко сьогодні долучиться до відзначення Дня Гідності і Свободи

П.Порошенко сьогодні долучиться до відзначення Дня Гідності і Свободи

Київ • УНН

 • 5075 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко сьогодні візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Гідності і Свободи у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"21 листопада об 11:00 Президент Петро Порошенко візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Гідності і Свободи", - йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.

Як повідомляв УНН, у День Гідності та Свободи в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів.

Українські Національні Новини

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