П.Порошенко сьогодні долучиться до відзначення Дня Гідності і Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко сьогодні візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Гідності і Свободи у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"21 листопада об 11:00 Президент Петро Порошенко візьме участь в урочистому заході з нагоди Дня Гідності і Свободи", - йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.
Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи.
Як повідомляв УНН, у День Гідності та Свободи в усіх регіонах України пройде близько 380 масових заходів.