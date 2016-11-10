П.Порошенко: решение Еврокомиссии по "Газпрому" не соответствует духу СА с Украиной

"Важное внимание было уделено завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также проблеме укрепления энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об Энергетическом Сообществе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Й.Хан пообещал П.Порошенко, что ЕС выполнит в ближайшие недели свои обязательства в отношении Украины.

Напомним, 9 ноября заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли подчеркнула, что решение Европейской комиссии, следствием которого стало введение дополнительных исключений для российского "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL, является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.