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15 марта, 19:03 • 111548 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156117 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131290 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124292 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109209 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103735 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100273 просмотра

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П.Порошенко: решение Еврокомиссии по "Газпрому" не соответствует духу СА с Украиной

П.Порошенко: решение Еврокомиссии по "Газпрому" не соответствует духу СА с Украиной

Киев • УНН

 • 12606 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганессом Ганом отметил, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Важное внимание было уделено завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также проблеме укрепления энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об Энергетическом Сообществе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Й.Хан пообещал П.Порошенко, что ЕС выполнит в ближайшие недели свои обязательства в отношении Украины.

Напомним, 9 ноября заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время встречи с главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли подчеркнула, что решение Европейской комиссии, следствием которого стало введение дополнительных исключений для российского "Газпрома" к мощностям газопровода OPAL, является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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