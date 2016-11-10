П.Порошенко: рішення Єврокомісії щодо "Газпрому" не відповідає духу УА з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганессом Ганом наголосив, що рішення Європейської Комісії щодо розширення доступу “Газпрому” до газопроводу Opal не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави Держави.
"Важливу увагу було приділено завершенню ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також проблемі зміцнення енергетичної безпеки в Європі. Глава держави наголосив, що рішення Європейської Комісії щодо розширення доступу «Газпрому» до газопроводу Opal не відповідає духу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне Співтовариство", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Й.Хан пообіцяв П.Порошенку, що ЄС виконає в найближчі тижні свої зобов’язання щодо України.
Нагадаємо, 9 листопада заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі наголосила, що рішення Європейської комісії, наслідком якого стало запровадження додаткових виключень для російського “Газпрому” до потужностей газопроводу OPAL, є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.