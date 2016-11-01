П.Порошенко провел встречу с Президентом Всемирного Конгресса Украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Всемирного Конгресса Украинцев Евгением Чолием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Глава государства высоко оценил вклад Конгресса в отстаивание национальных интересов Украины за рубежом и подчеркнул важность усиленного взаимодействия и координации украинской диаспоры в этом контексте.
Президент Украины проинформировал Президента ВКУ о ситуации на Донбассе, где, несмотря на инициированное украинской стороной прекращение огня, постоянно фиксируются обстрелы и провокации со стороны пророссийских боевиков и наемников.
"Правду о настоящем развитии на Донбассе, которую пытается скрыть Россия, должны знать все наши друзья и партнеры", - подчеркнул Петр Порошенко.
Была подчеркнута важность максимальной международной поддержки инициированной Украиной резолюции ГА ООН о состоянии прав человека в Автономной Республике Крым, ситуация с которыми продолжает ухудшаться из-за действий оккупантов.
Глава государства отметил важность поддержки со стороны зарубежного украинства также в вопросах предоставления Европейским Союзом безвизового режима для украинских граждан и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
"Украинцы по праву заслужили и первое, и второе. Мы это доказываем каждый день на двух фронтах - на Донбассе и на фронте реформ", - подчеркнул Президент.
Петр Порошенко отметил общность усилий власти и гражданского общества в борьбе с коррупцией в Украине, особенно отметив эффективное начало системы электронного декларирования состояния государственных служащих.
"Точка невозврата пройдена. Антикоррупционная борьба в государстве появилась в новом качестве. Прятать и прятаться больше нечего", - отметил Глава государства.
Со своей стороны Президент ВКУ заверил в неизменной поддержке Конгресса и всего зарубежного украинства в восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства, включая Крым, борьбе с агрессией России, а также на пути реформ в Украине, которые уже демонстрируют весомые результаты.
Как сообщал УНН, Президент поздравил украинцев с 98-й годовщиной провозглашения ЗУНР.