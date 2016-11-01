П.Порошенко провів зустріч з Президентом Світового Конгресу Українців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави високо відзначив внесок Конгресу у відстоювання національних інтересів України за кордоном та підкреслив важливість посиленої взаємодії і координації української діаспори у цьому контексті.
Президент України поінформував Президента СКУ про ситуацію на Донбасі, де, незважаючи на ініційоване українською стороною припинення вогню, постійно фіксуються обстріли і провокації з боку проросійських бойовиків та найманців.
“Правду про справжній розвиток на Донбасі, яку намагається приховати Росія, мають знати всі наші друзі і партнери”, — наголосив Петро Порошенко.
Було підкреслено важливість максимальної міжнародної підтримки ініційованої Україною резолюції ГА ООН про стан прав людини в Автономній Республіці Крим, ситуація з якими продовжує погіршуватися через дії окупаційнтів.
Глава держави відзначив важливість підтримки з боку закордонного українства також у питаннях надання Європейським Союзом безвізового режиму для українських громадян та ратифікації Угоди про асоціацією між Україною та ЄС.
“Українці по праву заслужили і перше, і друге. Ми це доводимо кожен день на двох фронтах — на Донбасі і на фронті реформ”, — підкреслив Президент.
Петро Порошенко наголосив на спільності зусиль влади і громадянського суспільства у боротьбі з корупцією в Україні, особливо відзначивши ефективне започаткування системи електронного декларування статків державних службовців.
“Точку неповернення пройдено. Антикорупційна боротьба в державі постала у новій якості. Ховати і ховатися більше нічого”, — відзначив Глава держави.
Зі свого боку Президент СКУ запевнив у незмінній підтримці Конгресу та всього закордонного українства у відновленні суверенітету та територіальної цілісності держави, включно з Кримом, боротьбі з агресією Росії, а також на шляху реформ в Україні, які вже демонструють вагомі результати.
Як повідомляв УНН, Президент привітав українців з 98-ю річницею проголошення ЗУНР