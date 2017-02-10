П.Порошенко провел встречу с Министром иностранных дел Турции

П.Порошенко и М.Чавушоглу обсудили повестку дня следующего заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое планируется провести под сопредседательством Глав двух государств весной текущего года.

"Стороны отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия в контексте реализации достигнутых договоренностей и заявили, что это является прочной базой для дальнейшего развития стратегического партнерства. В ходе встречи также было отдельно отмечена важность скорейшего завершения переговорного процесса по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией ", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр иностранных дел заверил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться непоколебимой в поддержке территориальной целостности Украины, в том числе непризнании незаконной оккупации Крыма.