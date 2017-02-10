П.Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
П.Порошенко та М.Чавушоглу обговорили порядок денний наступного засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під співголовуванням Глав двох держав навесні поточного року.
“Сторони відзначили високу динаміку двосторонньої взаємодії у контексті реалізації досягнутих домовленостей і заявили, що це є міцною базою для подальшого розвитку стратегічного партнерства. У ході зустрічі також було окремо наголошено на важливості якнайшвидшого завершення переговорного процесу щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, Міністр закордонних справ запевнив, що Туреччина й надалі залишатиметься непохитною у підтримці територіальної цілісності України, в тому числі невизнанні незаконної окупації Криму.