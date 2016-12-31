П.Порошенко провел совещание в штабе АТО и принял доклад о ситуации в секторе "М"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в частности в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область, вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов Америки, прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с наступающим Новым годом.
Президент посетил передовые позиции украинской армии в районе проведения антитеррористической операции. Глава государства посетил подразделение морской пехоты Военно-морских сил Украины, которое держит линию обороны в Широкино.
П.Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.
По приглашение Главы государства с ситуацией в зоне АТО ознакомилась также делегация сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн. Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.