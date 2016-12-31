П.Порошенко провів нараду у штабі АТО та прийняв доповідь щодо ситуації в секторі "М"

Як повідомили у прес-службі, Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області, разом з делегацією сенаторів Сполучених Штатів Америки, прибув на командний пункт в районі Широкино, щоб привітати морських піхотинців з прийдешнім Новим роком.

Президент відвідав передові позиції української армії в районі проведення антитерористичної операції. Глава держави завітав до підрозділу морської піхоти Військово-морських сил України, який тримає лінію оборони в Широкиному.

П.Порошенко поспілкувався з особовим складом 36-ї окремої бригади морської піхоти, привітав українських воїнів з прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим та вручив новорічні подарунки.

На запрошення Глави держави із ситуацією в зоні АТО ознайомилася також делегація сенаторів США, яку очолює сенатор Джон Маккейн. Президент також вручив українську нагородну зброю американським сенаторам.