П.Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему на Светлодарской дуге бойцу АТО
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему бойцу АТО на Светлодарской дуге 21-летнему Никите Яровому, передает корреспондент УНН.
По словам Президента, Н.Яровый четко организовал контрнаступление, которое обеспечило удержание позиций.
"Только в этом году он окончил высшее военное учебное заведение. 18 декабря, выполнив боевую задачу, он был убит выстрелом снайпера. За чрезвычайное мужество, за отвагу, проявленную в бою под поселком Луганским я принял решение присвоить звание Героя Украины, к сожалению, посмертно. Для меня будет честь вручить золотую звезду маме Героя - Людмиле Владимировне", - сказал П.Порошенко.
Президент вручил золотую звезду матери Героя Н.Ярового.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко в Донецкой области вручил пограничникам технику.