П.Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому бійцю АТО на Світлодарській дузі

За словами Президента, М.Яровий чітко організував контрнаступ, який забезпечив утримання позицій.

"Лише цього року він закінчив вищий військовий навчальний заклад. 18 грудня, виконавши бойове завдання, він був вбитий пострілом снайпера. За надзвичайну мужність, за відвагу, проявлену в бою під селищем Луганським я прийняв рішення присвоїти звання Героя України, на жаль, посмертно. Буду матиму за честь вручити золоту зірку мамі Героя - Людмилі Володимирівні", - сказав П.Порошенко.

На заході Президент вручив золоту зірку матері Героя М.Ярового.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко на Донеччині вручив прикордонникам техніку.