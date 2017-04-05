П.Порошенко поблагодарил Данию за гуманитарную помощь для внутреннеперемещенных лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил правительство Дании за гуманитарную помощь, предназначенной для 1,8 млн внутреннеперемещенных лиц, которые покинули свои дома в результате военных действий на Востоке Украины. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.
"Мы очень благодарны за гуманитарную помощь, цель которой поддержать 1,8 млн внутреннеперемещенных человек. Участие Дании в этом процессе - это очень важная помощь", - отметил П.Порошенко.
Напомним, сегодня Президент находится с официальным визитом в Дании.
Как сообщал УНН, П.Порошенко и спикер парламента Дании обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе .
Также П.Порошенко встретился с Королевой Дании Маргрете ИИ .