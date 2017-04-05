П.Порошенко подякував Данії за гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував урядові Данії за гуманітарну допомогу, призначеної для 1,8 млн внутрішньопереміщених осіб, які покинули свої домівки внаслідок військових дій на Сході України. Про це він сказав під час брифінгу, передає УНН.
“Ми дуже вдячні за гуманітарну допомогу, мета якої підтримати 1,8 млн внутрішньопереміщених осіб. Участь Данії в цьому процесі — це дуже важлива допомога”, — зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні Президент перебуває з офіційним візитом у Данії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко та спікер парламенту Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.